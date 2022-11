Crescimento da economia poderá contribuir para a expansão da rede Alimenta Angola

O Coordenador de Marketing do Alimenta Angola, Evaristo Jorge, afirmou que a rede de supermercados irá expandir em outros pontos do País se a economia continuar a apresentar sinais de melhoria.

Em declarações ao Mercado no âmbito do 13º Aniversário, recentemente assinalado Evaristo Jorge referiu-se ao plano de expansão existente que não contempla apenas a capital do País, Luanda.

“Temos sim um plano de expansão abrangente não somente para Luanda, mas somos dependente da economia”, sustentou.

Evaristo Jorge fez um balanço positivo da rede de supermercados. “O Alimenta Angola passou por todas as mudanças e evoluções da economia angolana, momentos de altos e baixos, mas sempre confiantes nos nossos princípios, e principalmente no que temos a oferecer a população, e com total apoio accionário com a certeza que continuaremos a crescer”.

Actualmente, o Alimenta Angola conta com 5 lojas em Luanda, localizadas na Estalagem, Camama, Zango 0, Jaconto Tchipa e no Shopping Império.

O Alimenta Angola realizou, recentemente, a inauguração de mais uma loja no município de Viana e apresentou-se com um evento especial para celebrar o 13º Aniversário, a inovação e o comprometimento que a empresa tem para com os clientes, parceiros e fornecedores.

O evento foi marcado pela realização de um momento de balaço do ano de actividade de 2022, bem como a premiação de vários prémios para levar para casa como 13 milhões kz em compras; +5 Motorizadas e uma Viatura 0Km.

Refira-se que, o maior desafio actualmente da empresa é se manter competitivo dentro da proposta de valor com os clientes e no “meio de uma concorrência grande e agressiva”.

“A concorrência é bastante acirrada, mas temos uma proposta de valor e diversidade de produtos que vai na contramão dos demais e é com essa metodologia que continuamos a buscar espaços deixados pela concorrência”, disse.