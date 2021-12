Credores pedem 12 mil milhões de euros em processos judiciais contra a Evergrande

Os credores chineses da Evergrande deverão dar entrada com um processo judicial contra a gigante do sector imobiliário, segundo avança o Financial Times, citando documentos oficiais a que teve acesso. O grupo reclama mais de 11,7 mil milhões de euros em pagamentos que já ultrapassaram os prazos.

Desde 24 de Agosto e até à semana passada, um tribunal de justiça chinês recebeu 367 casos com queixas contra a Evergrande, totalizando 84 mil milhões de renminbis (equivalente a cerca de 11,7 mil milhões de euros). A 9 de Dezembro, a Evergrande foi alvo de uma revisão em baixa de rating por parte da Fitch, ficando em nível de “default”.

Os analistas contactados pelo Financial Times apontam que estas queixas demonstram que os credores domésticos perderam a confiança na capacidade da Evergrande - o grupo mais endividado do mundo - de reembolsar as dívidas que detém antes de uma falência efectiva.

“Os credores estão a correr para levar a Evergrande a tribunal para que possam estar numa posição melhor para receberem o seu dinheiro no caso de uma reestruturação de dívida”, considera Bo Zhuang, analista da gestora de activos com sede em Singapore, Loomis Sayles, em declarações ao jornal britânico.

“Isto é especialmente verdade quando nem todos os credores são tratados da mesma forma.

A enchente de pedidos começou quando o banco central da China criticou a gestão da Evergrande, em Agosto, por causa do elevado endividamento. É que o regime liderado por Xi Jinping tem tentado combater o endividamento excessivo no sistema financeiro e a empresa poderá estar a ser usada como exemplo.

A Evergrande, que chegou a ser a promotora imobiliária número um da China, tem “tropeçado” de prazo em prazo dos reembolsos, à medida que vai tentando gerir uma dívida de mais de 300 mil milhões de dólares, dos quais 19 mil milhões correspondem a obrigações nos mercados internacionais.