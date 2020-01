Crédito ao sector privado aumenta em 4,1 por cento

Na publicação, nota-se que a variação do crédito em termos homólogos fixou-se ascendeu em 12,1 por cento, o maior registo desde o quarto trimestre de 2018, quando o crédito ao sector privado cresceu em 13,6 por cento.

O crédito ao sector público (excluindo a Administração Central) cresceu 12,2 por cento no trimestre e 6,6 por cento em termos homólogos, tendo-se fixado em 131.215 milhões.

Os depósitos representaram 51 por cento do total do passivo dos bancos no terceiro trimestre, estando avaliados em 8.388 mil milhões de kwanzas em Setembro de 2019, um aumento homólogo de 14 por cento e de 7,00 por cento em termos trimestrais.

O nível revela que os depósitos continuam a ser a principal fonte de financiamento das actividades bancárias, sendo que mais de 90 por cento do total são poupanças privadas, enquanto o remanescente representa poupanças públicas.

Importa ressaltar que, durante o período em análise, os depósitos a prazo rdomiciliados nos bancos epresentam 52 por cento do total de depósitos do sistema e o remanescente correspondeu aos depósitos à ordem.

De acordo com o estudo do Atlântico, o nível de dolarização da economia no terceiro trimestre de 2019 fixou-se em 50 por cento, um incremento de 4 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2018 e o maior nível desde o segundo trimestre de 2013, o que poderá reflectir a atractividade dos produtos em moeda externa.