Covid-19: SISTEC obrigada reduzir número de trabalhadores

A SISTEC viu-se obrigado a reduzir em mais de 50% a força de trabalho, nos últimos dias, como medida de prevenção contra o Covid-19, informou António Candeia, presidente do conselho de administração, em declarações ao Mercado que também ouviu responsáveis de outras empresas, a respeito dessa pandemia que ameaça a economia.

A redução do número de colaboradores em parmanência na empresa, estando alguns trabalhando por turnos, vai ter impacto no decurso das actividades da SISTEC, mas é observada por “ser um assunto de máxima responsabilidade que poderá comprometer o bem-estar de todos os intervenientes da instituição, se for levada de forma negligente”.

O PCA da SISTEC, que falou em exclusivo ao jornal Mercado, entende que a adaptação a esta realidade implicará, necessariamente, profundas alterações ao ritmo de trabalho.

Luís Nicácio, administrador da Mestre-Akino, fábrica de processamento de enchidos e transformação de carnes, a pandemia dificulta a aquisição de matéria-prima, embora a maior preocupação do Covid-19 seja a facilidade de contágio, pondo como refém os recursos humanos.

“Estamos diante de uma situação que exige medidas extraordinárias no nosso modo de viver. Congratulamo-nos com a medida do Presidente em decretar estado de emergência”, diz o empresário, opinando que mesmo com essas restrições necessárias, o Estado tem de continuar a ter alguma capacidade de garantir a dieta alimentar dos angolanos.

Face à realidade actual, o administrador da Mestre-Akino defende uma maior intervenção da indústria transformadora, principalmente a alimentar e outras. “Estamos a funcionar com todas as medidas para salvaguardar a vida dos trabalhadores com objectivo de contribuir neste momento difícil”.

Quanto às medidas de restrições, Luís Nicácio diz que foi forçado a reajustar o horário de funcionamento com redução do tempo de atendimento devido à redução de pessoal, excepto as lojas, os centros comerciais que estão sujeitas a outras regras.

“Foram também tomadas acções de comunicação interna para divulgação e prevenção, seguindo as instruções do ministério da Saúde. Finalmente, criamos um plano de contingência no qual alocamos uma sala dedicada com material de suporte para acudir aos casos mais suspeitos”, disse.

A Pureglass, fábrica de transformação e comercialização de vidros, pôs os recursos humanos a trabalhar na campanha de sensibilização para a higiene, “não só a nível do contacto, mas também do afastamento social das relações humana”.

“Estamos a lidar com algumas incertezas, porque muitas vezes os dados marcam três pessoas, mas não sabemos se podem estar ou não mais pessoas infectadas, portanto toda a gente está a viver uma situação muito complicada”, explicou Carlos Dionísio CEO da Pureglass.