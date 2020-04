COVID-19: lucros da banca dos EUA devem cair pelo menos 25%

O novo coronavírus já começou a abalar a economia dos Estados Unidos, sem que seja possível determinar com certeza o que as consequências que aí vêm, embora o cenário de recessão económica seja o mais provável, devido à queda da actividade económica, segundo os analistas.

No entanto, esta semana será possível tirar uma fotografia mais nítida aos impactos da queda abrupta da actividade económica e que já levou cerca de dez milhões de norte-americanos a pedirem subsídios de desemprego quando os principais bancos de Wall Street apresentarem os resultados relativos ao primeiro trimestre do ano.

O JPMorgan Chase e o Wells Fargo dão o pontapé de saída a mais uma época de resultados esta terça-feira, seguindo-se o Goldman Sachs, o Morgan Stanley, Citigroup e Bank of America, na quarta-feira.

A taxa de desemprego é um factor exógeno aos bancos e que terá seguramente bastante influência no seu desempenho, particularmente no mês de Março, uma vez que dois terços do PIB norte-americano depende do consumo interno. Por essa via, o balanço das instituições financeiras poderá ser afectado, nomeadamente ao nível da carteira de malparado, das provisões e das reestruturações de créditos.

Os analistas do banco de investimento Keefe Bruyette & Woods (KBW) apontam agora uma quebra de 58% dos denominados ‘bancos universais’ no primeiro trimestre do ano por causa do aumento do desemprego e do malparado e da contínua pressão na margem financeira dos bancos devido ao contexto das baixas taxas de juro.

Na mesma linha, os analistas do Oppenheimer, um banco de investimento, antecipam que o pico da taxa de desemprego nos Estados Unidos ocorra entre Julho e Setembro, o que significa que o aumento do crédito malparado da banca norte-americana no primeiro trimestre de 2021. “Vemos os resultados core a cair ao longo de 2020 até chegarem ao fundo no primeiro trimestre de 2021, antes de retomarem no quarto trimestre”, escreveram os analistas do Oppenheimer numa nota enviada a clientes.

Seguramente um dos indicadores dos bancos mais relevantes na actual conjuntura prende-se com as provisões. Quanto capital terão os bancos posto de parte para cobrirem perdas com créditos? “Ninguém sabe o montante das perdas para crédito”, disse Jon Curran, senior investment manager da Aberdeen Standard Investments, uma gestora de activos britânica.

Certo é que o montante de provisões para crédito vai sinalizar a atitude dos bancos em face dos impactos económicos da Covid-19: quanto mais avultadas, maior será o receio de um aumento das perdas por imparidade decorrentes de créditos em incumprimento.

Os analistas e investidores também estarão centrados na reestruturação de créditos que, de resto, decorre de recomendações regulatórias nos Estados Unidos. Apesar de um crédito reestruturado não ser qualificado como em incumprimento, a medida poder-se-á tornar num pesadelo para as instituições financeiras se a queda da actividade económica se prolongar por mais tempo do que o esperado. Nessa altura, os créditos reestruturados terão de ser reclassificados, passando a ser classificados como créditos em incumprimento e, portanto, contando para a carteira de crédito malparado.

Outra questão que estará no centro das atenções prende-se com a remuneração aos accionistas. Os presidentes executivos do Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup já anunciaram que pretendem distribuir dividendos relativos ao exercício de 2019. Em sentido contrário, Jamie Dimon anunciou que os iria suspender se a economia norte-americana contrair 35% no segundo trimestre e o arrefecimento da economia se prolongar até ao final do ano.

Resultados e preço da acção em queda livre

Os analistas do Oppenheimer reviram em baixa os lucros por acção e os preços dos títulos negociados em bolsa das seis instituições financeiras.

Apesar de os analistas não esperarem prejuízos, os cortes dos resultados por acção previstos pelos analistas chegam até aos 62% no caso do Goldman Sachs, de 25 USD para 9,52.

Na bolsa, o preço das acções destes seis bancos caiu de forma abrupta. Desde o início do ano, até sexta-feira, 10 de Abril, as quedas vão dos 19,64% (Morgan Stanley) até aos 40,66% (Citigroup).

Neste momento, os analistas do Oppenheimer apenas têm recomendação de compra para quatro destas seis instituições financeiras, embora tenham cortado o respectivo preço-alvo entre 30% e 40% face ao preço-alvo anterior.

O Morgan Stanley foi o mais penalizado, com um corte de 39%, com o preço-alvo da acção a passar dos 76 para os 46 USD. Seguiu-se o Bank of America, com um corte de 33%, de 45 USD por acção para os 30 USD. O Goldman Sachs viu o preço-alvo cortado em 24%, de 367 para 278 USD, e os analistas do Oppenheimer cortaram em 23% o preço-alvo da acção do Citigroup, de 122 para 93 USD.