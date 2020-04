COVID-19: Grupo BAI doa mais de 10 mil milhões Kz

As empresas do Grupo BAI, nomeadamente o Banco Angolano de Investimentos, a Nossa Seguros, o Banco BAI Microfinanças, o BAI Europa, o BAI Cabo Verde, decidiram, em conjunção de vontades, proceder à doação ao Ministério da Saúde o montante de 10 436 000 000 Kz, para o combate contra a COVID-19, de acordo com um comunicado à que o Mercado teve acesso.

Cientes do ingente esforço do executivo na luta contra a pandemia que assola o País, o grupo aprova o apoio financeiro para aquisição de meios de diagnóstico e de outros equipamentos e materiais úteis, nos termos do Plano Nacional de Contingência.

Quanto ainda a política de responsabilidade social, a Academia BAI, integra o esforço alocando recursos para prestar cerca de 1000 horas em acções de formação e desenvolvimento para os quadros envolvidos na campanha, disponibilizando também as suas infraestruturas de formação, a título gratuito, para as referidas acções de formação, lê-se no comunicado.

O BAI compromete-se igualmente, com a sua participada construtora angolana, Griner, a realizar a manutenção das infraestruturas hospitalares de apoio à prevenção ou tratamento da COVID-19 em Luanda, Saurimo, Ndalatando e Menongue, num valor estimado em cerca de 150 milhões de Kz.