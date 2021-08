COVID-19 condiciona aumento de produção de diamantes

Este ano, a maior mina de diamantes de Angola está a funcionar apenas com uma central de tratamento, o que diminui o volume de minério tratado de seis milhões de toneladas para quatro milhões e 800 mil - uma baixa de um milhão e 200 toneladas de minério em relação ao exercício de 2020.

O gestor prestou esta informação à margem da reunião de balanço do subsector dos diamantes, explicou que não há condições para alojar muitas pessoas na vila de Catoca por conta da COVID-19.

“ Com a força de trabalho que temos disponível só podemos operar com uma central de tratamento e somos obrigados a paralisar a outra, estando assim, limitados na capacidade de tratamento de minério e dificilmente atingiremos cinco milhões de toneladas como havia no período pré-covid”, aclarou o responsável em declarações a Angop.

Sem avançar dados comparativos, considerou de positivas as receitas arrecadas no primeiro semestre deste ano, que rondam os 390 milhões USD, fruto do aumento do preço do diamante por quilate.

Ressaltou ainda que, o mercado registou um aumento no preço de diamantes de 110 USD por quilates, em Janeiro, para os actuais 129,2 USD.

Com 75 por cento dos diamantes angolanos, a Sociedade Mineira de Catoca, constituída pela Endiama (Angola), Alrosa (Rússia) e Lev Leviev International – LLI (China), é hoje a quarta maior mina do Mundo explorando a céu aberto.