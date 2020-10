COVID-19 afecta 75% do negócio da FLO-TEK

A FLO-TEK registou uma redução de 75% do seu negócio no primeiro semestre de 2020 em consequência da pandemia da COVID-19, disse ao Mercado o seu director executivo, Ramarao Sridhar.

A empresa que actua em Angola desde 2005 na fabricação de produtos usados nos sectores de mineração e industrial, civil e infra-estrutura, encanamento e irrigação reduziu o seu negócio em 75% no primeiro semestre de 2020 quando comparado a 2019 em consequência da pandemia da COVID-19.

Segundo o director executivo, em 2019 a facturação da empresa foi de 15 milhões USD, mas com o surgimento da pandemia da COVID-19, no primeiro semestre de 2020 a empresa facturou 4,2 milhões USD.

“Estamos num período de sobrevivência e a segurança dos nossos funcionários e clientes é bastante importante, por isso efectuamos trabalhos com redução de contacto físico optando pelas vendas e logísticas online”, disse o gestor.

Considerando que o valor humano é o sucesso para qualquer empresa, o responsável avançou que houve uma redução de 10% dos trabalhadores, redução das horas de trabalho e consequentemente de produção, evitando reuniões ou viagens desaconselháveis e adiou alguns projectos para o próximo ano.

Milhões USD na importação

Para a aquisição de matérias-primas a empresa gasta anualmente entre 10 a 11 milhões USD, sendo totalmente importada e sujeita a cartas de créditos bancários, afectando a circulação monetária da empresa.

“Toda a matéria-prima é importada e é necessária a abertura de carta de créditos bancários e os nossos montantes são cativos nos bancos quando estes abrem a linha de crédito. Isto afecta a circulação monetária da empresa sendo que as linhas de crédito levam 6 meses para serem completadas, e com a permanente desvalorização do Kz afecta-nos bastante”, lamentou Ramarao Sridhar.

Na importação de matérias-primas, de acordo com Ramarao Sridhar, no contacto com fornecedores não há garantia de pagamento aos mesmos em tempo certo, pois os bancos comerciais dependem dos leilões efectuados pelo Banco Nacional de Angola (BNA).

Para além de Angola, a empresa opera na África do Sul, Botsuana, Namíbia e Zâmbia e pretende expandir para todos os países da região da SADC. Em Angola detém 50% da cota de mercado com os seus produtos enquanto nos outros países em que opera são a indústria nº1 no mercado.

Questionado sobre os principais desafios que a empresa enfrenta em operar no mercado angolano, Ramarao Sridhar disse ainda que a crise económica em Angola nos últimos três anos, interrompeu grande parte dos projectos devido a redução dos orçamentos.

“A contínua desvalorização da moeda nacional reduziu o poder de compra dos clientes. Tínhamos esperança que neste ano haveria significativa mudança devido a importância atribuída a projectos agrícolas e a redução de importação de alimentos, mas a pandemia da COVID-19 teve um efeito nefasto”, frisou.

Quanto aos objectivos a médio e longo prazo, a empresa pretende sobreviver e minimizar as perdas deste ano. “Pretendemos crescer mais e ser parte do crescimento económico do País e das pessoas”, disse esperançoso, acrescentando que, “pretendemos ser parte das 10 empresas privadas de Top em Angola até 2025, com oportunidade e capacidade de emprego de mais de três mil pessoas”.

Avançou ainda que, a empresa pretende expandir a sua capacidade de produção nas diferentes linhas e formatos de tubos, aumentar o leque de produtos na área de embalagens industriais, para agricultura e para a indústria alimentar, aposta na recolha e reciclagem de plástico de uso único para a protecção do ambiente, e igualmente em fertilizantes orgânicos.

“Temos dificuldade no acesso a empréstimos bancários devido as elevadíssimas taxas de juros. Nós trabalhamos com margens de lucro de um dígito e não temos como suportar tão elevadas taxas”, afirmou.

Estradas condicionam distribuição

As más condições das estradas e outras ligações constituem um custo bastante elevado para o fornecimento de mercadorias em toda a extensão do País, diz ainda o gestor, enfatizando a importância das infra-estruturas.

“Devemos focar-nos mais no sistema de educação de qualidade para o surgimento de novos e jovens talentos que impulsionarão a produção nacional”, apelou.

Defende o surgimento de uma política de longo termo para a diversificação da economia e redução da dependência na indústria petrolífera, aposta no crescimento e surgimento de empresas locais, com diminuição da carga fiscal ou incentivos fiscais, para que estes façam parte da história do crescimento de empresas criadoras de emprego.

Para melhorar o sector em que actua, defende que o governo tivesse um foco voltado para os projectos agrícolas e projectos alimentares auto-sustentados diversificando em níveis de micro e macro.

A redução do IVA para todos os produtos agrícolas tais como os tubos e os diversos acessórios, e embalagens para as indústrias é um imperativo na óptica do gestor, bem como a atribuição de incentivos as indústrias locais e o aumento das taxas de importação nos produtos que são produzidos em Angola.

A interrupção de licenciamento para importação de produtos com a mesma qualidade e preço dos produzidos localmente.

A banca...

Para Ramarao Sridhar o atraso nas transferências não deve exceder duas semanas após submissão dos documentos, defendendo por isso, que os pagamentos das cartas de crédito devem ser indexados ao montante cativo na abertura da mesma, pois de contrário as perdas na variação cambial a data da efectivação são demasiado altas.

Com efeito, defende empréstimos com taxas de 5 a 6% as indústrias para ajudar e incentivar os produtores locais. “Deveria haver um relaxamento do pagamento do IVA e impostos”, exortou, numa alusão de que nas zonas industriais deveria existir infra-estruturas, como por exemplo estradas, água e iluminação pública melhorando assim a segurança na circulação de trabalhadores e clientes.

Refira-se que, o grupo Flo-Tek foi estabelecido em 1998 no Botswana e em Angola iniciou as suas operações em 2005 em Luanda, posteriormente abriu no Lobito. Foi aplicado 2,4 milhões USD para a implementação deste projecto em Angola, com uma capacidade de produção de 1.800 toneladas métricas por ano.

No País a empresa está representada por distribuidores e parceiros de venda em todo o território. Por razões de controlo e redução de custos a fábrica está localizada numa única circunscrição. Actualmente conta com 150 funcionários.