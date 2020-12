Cotação do barril Brent sobe 0,95%

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 46 cêntimos acima dos 48,25 USD com que fechou as transacções na quarta-feira.

Esta valorização do barril acontece no mesmo dia em que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os seus aliados, entre os quais a Federação Russa, decidiram aumentar a sua produção conjunta, de forma gradual e moderada, a partir de 01 de Janeiro.

Este conjunto de produtores, designado OPEP+, decidiu subir em 500 mil barris diários a sua produção mensal, se bem que esta decisão vá ser apreciada de quatro em quatro semanas.

A produção do grupo, de 7,7 milhões de barris diários, que estava em vigor até 31 de Dezembro, é assim reduzida para 7,2 milhões.