Coreia do Sul quer aumentar empresas em Angola

A intenção foi manifestada esta terça-feira, em Luanda, pelo vice-presidente da Assembleia Nacional da Coreia do Sul, Lee Juyong, que demonstrou o interesse de incentivar e trazer para Angola empresas do seu país, com vista a investirem nas áreas de montagem de automóveis, fabrico de navios, máquinas para exploração de petróleo, bem como no sector agrícola.

O parlamentar, que falava à imprensa, à saída de uma audiência concedida pelo presidente da Assembleia Nacional de Angola, Fernando da Piedade Dias dos Santos, reconheceu o potencial económico de Angola e prometeu que o seu parlamento vai trabalhar arduamente no sentido de facilitar o intercâmbio parlamentar e económico entre os dois países.

Referiu que os líderes parlamentares da Assembleia Nacional de Angola e da Coreia do Sul vão trabalhar para reforçar as relações bilaterais, com vista o desenvolvimento económico e social de ambos os países.

Apontou, por outro lado, o intercâmbio activo entre os dois parlamentos como a base fundamental da sua visita de trabalho a Angola.

A visita de dois dias de Lee Juyong a Angola enquadra-se no Fórum da Diplomacia Parlamentar entre a Coreia do Sul e África, criado este ano, com vista a dinamizar e reforçar as relações bilaterais entre os países.

Após a criação desse fórum, Angola torna-se no primeiro país a ser visitado pelo grupo parlamentar sul coreiano, por ser um dos parceiros com potenciais perspectivas de crescimento e desenvolvimento económico em África, segundo Lee Juyong.