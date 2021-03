Consumidores da Delta Q beneficiam da campanha troca por troca

Mais de quinhentos consumidores angolanos renovaram as máquinas de café em cápsulas Delta Q, durante o mês de Março, no âmbito da Campanha Troca por Troca de acordo com uma nota que o mercado teve acesso.

O documento mostra que foram adquiridas pelos consumidores mais de 575 máquinas Delta Q Qool Evolution no valor estimado a 10 mil Kz e foi feita uma troca de máquinas antiga e de marcas concorrentes e avariadas.

José Beato, director geral regional para os mercados internacionais do Grupo Nabeiro esclarece que o objectivo da campanha, foi a renovação da reserva de máquinas existentes em Angola.

Sobre Delta Q

Delta Q é o café expresso em cápsulas líder no mercado angolano.

A marca oferece um sistema exclusivo de máquinas e cápsulas com a qualidade Delta Cafés. São dez intensidades distintas de café expresso, três chás e quatro especialidades, que permitem ao consumidor escolher o mais adequado a cada momento.