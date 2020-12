Consumidores atribuem prémio Superbrands às marcas Delta Q e Café Ginga

O director geral da Angonabeiro, Miguel Carvalho, manifestou alegria por saber que os consumidores premeiam pela qualidade do café e pela dedicação com que trabalha a instituição que dirige, com o objectivo de proporcionar dos melhores cafés do mundo às famílias angolanas.

Em comunicado, a Angonabeiro refere que para reforçar as posições de marcas de café preferidas pelos consumidores angolanos e por um conjunto de personalidades com competências reconhecidas em gestão de empresas, de marcas e, em particular, na disciplina de branding, anualmente são convidados para eleger as marcas de excelência em 89 países onde a Superbrands.

Para receber os prémios Superbrands 2020, atribuídos a Delta Q e Ginga, na gala que decorreu numa das unidades hoteleiras da capital do País esteve o director geral da Angonabeiro, Miguel Carvalho, para a distinção de Delta Q.