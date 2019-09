Consultora financeira Aurum aposta no desenvolvimento de MPME´s

A decisão resulta, segundo o CEO, do actual contexto económico e social que o País e o mundo enfrentam, onde se torna cada vez mais exigente que este segmento de mercado assuma a sua função na economia real, capacitando por via da assistência técnica as MPME que são as reais promotoras do desenvolvimento económico.

Adicionalmente a esta visão futura da consultora, segundo o CEO, é preciso olhar para as macro actividades do Governo angolano (também), caracterizada a título de exemplo com a estratégia de privatização de um número considerável de empresas e participações do estado.

Faz saber que as grandes economias mundiais há muito que abraçaram esse desafio e que o País também o está a fazer, mas de modo ainda vagaroso no ponto de vista pratico. Aclara que do ponto de vista do Governo esta intensão, de apoiar as MPME, é clara, mas as grandes empresas privadas parecem estar relutantes em assumir igual posição.

A par da consultoria financeira a Aurum- Institution Advisors, SA é uma empresa especializada em projectos de Investimentos relacionadas com o contexto regulamentar do mercado, nomeadamente nas áreas ou serviços de contabilidade empresarial, gestão, auditoria financeira, fiscalidade, administração de recursos humanos, consultoria informática, consultoria integrada a grupos empresariais, formação e gestão de processos.

Em todos os segmentos que actua a empresa pretende optimizar o negócio dos clientes e potenciar o seu sucesso, ser uma consultora angolana de referência, com projecção internacional, capaz de ombrear com as consultoras de referência ao nível de know-how e efectividade das soluções apresentadas.

“Ser uma consultora de referência em Angola. Nesse caminho pretendemos ter um crescimento orgânico sustentado assente na qualidade das soluções entregues, fruto da competência dos nossos recursos” afirma o CEO. “Na essência da AURUM encontram-se os seus valores principais: ética, sigilo, integridade, competência, profissionalismo e excelência sustentam a marca na sua forma e na sua comunicação”.

O CEO assegura que tal como acontece na indústria financeira e na administração publica, os clientes do segmento PME podem contar com serviços eficazes tendo em conta ao vasto conhecimento da economia e das constantes pesquisas do mercado angolano, permite aos profissionais da AURUM apresentar soluções integradas, adequadas às necessidades de cada negócio, com a garantia de um acompanhamento a longo prazo.

Em relação ao atendimento das necessidades dos clientes com negócios fora de Luanda Fábio Vieira garante que sendo uma empresa de prestação de serviços de Consultoria não há grandes necessidades de estar presente a nível de todo território, com estruturas físicas, mas sim com serviços que vão de encontro as necessidades dos clientes.

“Tudo depende dos nossos clientes caso solicitem alguns serviços fora da capital, estamos preparados e temos a capacidade de estar presente em todo território nacional” declara. “Entramos agora numa nova etapa do nosso percurso, sem receio e com confiança em apostar fortemente no mercado nacional e com a possível abertura do comércio livre a nível da SADC, expandindo-se para novos mercados Africanos e Europeus”.

No capítulo das parcerias internacionais, o CEO revela ainda que a Aurum conseguiu criar parcerias com produtores de software para poder ter uma oferta suportada em produtos, o que alargou as oportunidades de intervenção.