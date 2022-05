ConsulNova quer liderar comercialização de equipamentos petrolíferos

A ConsulNova, empresa especializada em venda de equipamentos petrolíferos e náuticos está a nacionalizar alguns serviços que ainda não consegue realizar no País, para atingir uma quota de liderança no mercado nacional.

Contudo, a empresa está a reforçar o seu posicionamento no mercado nacional através do plano de expansão, que vai permitir a abertura nos próximos dias de uma nova loja em Luanda. Um investimento que rondará 2,2 milhões USD. “O investimento será faseado”, enfatizou.

Estrutura vai contemplar não apenas a loja, mas outros compartimentos, com destaque para a oficina de manutenção de extintores, bem como a “sala branca” de manutenção de balsas salva-vidas, entre outros equipamentos de segurança náutica.

De acordo com o seu director-geral adjunto, Julião Luango, a prestação de serviços e a venda de equipamentos no sector petrolífero e náutico tem sido sazonal, um factor que tem ajudado a aprovisionar e a dar respostas às necessidades exigidas pelos seus clientes.

A empresa, segundo o seu director-geral adjunto, começou a conquistar espaço no mercado angolano e encontra-se em franco desenvolvimento quer económico quer financeiro. “A nossa marca começa a ser conhecida junto dos grandes operadores do nosso mercado, com particular destaque para os operadores da indústria de petróleo e gás ”, sublinhou.

“Temos projectos bem delineados e bem definidos, com vista a reduzirmos a dependência que temos pelo exterior, através da criação de instalações certificadas pelos grandes fabricantes de equipamentos de segurança, bem como pela formação de técnicos angolanos”, anunciou.

Sustenta que, actuam num sector de grandes oportunidades, mas que ao mesmo tempo, apresenta enormes desafios, sobretudo, pela necessidade que a indústria ainda apresenta de importação de 90% dos produtos e de know-how.

Pilares chave do negócio

O volume de negócios ConsulNova em 2021 cifrou-se nos 3,5 milhões USD, distribuídos equitativamente entre os dois principais pilares de negócio: a prestação de serviços e a venda de produtos.

De ganhos não é tudo. Numa avaliação às consequências da COVID-19, os sócios da ConsulNova fazem uma avaliação positiva dos resultados neste período pandémico, sobretudo, pelo crescimento e desenvolvimento alcançado pela empresa.

A génese da empresa

O projecto teve várias fases de concepção, tendo começado pela consultoria empresarial. Os recursos obtidos com esta actividade permitiram aos sócios o alargamento das actividades, passando a investir no negócio de venda de equipamentos petrolíferos e náuticos, em 2018, com um investimento inicial de 100 milhões Kz.

“O nosso principal objectivo é o de puder proporcionar serviços e produtos de qualidade ao mercado nacional”, diz o responsável.

A empresa, segundo o director adjunto tem tido uma grande aceitação dos actores da indústria pesqueira, petrolífera e de outras instituições que actuam em diferentes sectores.

Prova disto, prosseguiu, recentemente a nível regional a ConsulNova começou a firmar pilares através da prestação de serviços no ramo dos transportes rodoviários ligando Angola, África do Sul e Namíbia.

“Nos dois meses de operações foi possível receber mais de 30 solicitações de clientes, inclusive de ministérios, o que nos motiva a fazer outros investimentos neste mercado”, referiu.

Motivação, esta, que passa também pela valorização da moeda nacional nos últimos dias, o que na visão de Julião Luango tem ajudado a reduzir o esforço da tesouraria da empresa no pagamento aos fornecedores.

Actualmente, a ConsulNova Angola conta com 28 colaboradores nacionais, ao passo que ConsulNova (outra empresa de direito sul-africano) tem quatro trabalhadores, dois sul-africanos e igual número de angolanos.