Construção portuguesa faturou 10,8 mil milhões no estrangeiro

Segundo Reis Campos, presidente da AICCOPN – Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas de Portugal, numa cerimónia de comemoração do 127º aniversário da associação, esta dimensão de volume de negócios do sector fora de fronteiras permite “ter uma noção clara da dimensão desta actividade no plano da internacionalização”.

“O sector da construção e do imobiliário atravessa um momento de consolidação e de recuperação da actividade”, defendeu Reis Campos.

“No que respeita ao investimento público, este ficou aquém do previsto, com a própria Comissão Europeia a alertar para o facto de Portugal, em conjunto com Itália e Espanha, apresentar o nível de investimento público mais fraco da Europa”, criticou o líder da AICCOPN.

Recorde-se que, em 2018, o investimento imobiliário totalizou 30,3 mil milhões de euros. O volume de negócios internacional do sector ascende aos 10,8 mil milhões de euros.