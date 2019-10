Construção de porto em Cabinda entregue de novo à Caioporto

O governo voltou a entregar à Caioporto, SA a obra do Novo Porto do Caio, na província de Cabinda, extinguindo, em simultâneo, a comissão que tinha criado para negociar o fim do contrato de concessão para a execução do projecto de construção, atribuído em 2012 à mesma empresa.

A Caioporto SA, fundada em 2012 pelo empresário suíço-angolano Jean-Claude Bastos de Morais que em Abril do ano passado foi afastado do Fundo Soberano de Angola sob suspeitas de gestão danosa, recuperou o contrato para a construção do Porto de Cabinda, obra avaliada em 800 milhões USD.