Consórcio de três empresas gere Corredor do Lobito por 30 anos

O Consórcio Trafigura Group Pte, Vecturis, e Mota-Engil, Engenharia e construção África vão gerir o corredor do Lobito durante os próximos 30 anos, segundo uma nota divulgada pelo Ministério dos Transportes (MINTRANS).

De acordo com a nota, o consórcio formado pelas três empresas vai assumir a operação, exploração e a manutenção do transporte ferroviário de mercadorias entre o Lobito e o Luau, assim como a manutenção de toda a infra-estrutura existente ao longo do Corredor.

O valor do prémio de assinatura desta concessão, lê-se no documento, é de 100 milhões USD, valor em linha com o montante doutras concessões no sector dos transportes em Angola, tendo permitido diferenciar os concorrentes com base na capacidade financeira face à dimensão dos activos em causa.

Com as rendas negociadas, o Estado vai arrecadar, em cada período de 10 anos, os seguintes montantes: 319,4 milhões USD na primeira prestação, 787,5 milhões USD na segunda, e na última 919,1 milhões USD.