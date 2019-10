ConocoPhillips vende activos no Mar de Timor à Santos por 1,39 mil milhões USD

Em causa estão subsidiárias que controlam a participação de de 56,9% na instalação de GNL em Darwin e no campo petrolífero Bayu-Undam, recurso em águas timorenses no Mar de Timor e que está atualmente na recta final da produção.

O pacote vendido inclui ainda as subsidiárias que controlam uma participação de 37,5% no projecto Barossa e no campo petrolífero de Caldita, a sua partiicipação de 40% no campo Poseidon e a participação de 50% no campo Athena.

A empresa explica em comunicado que manterá a sua participação de 37,5% no projecto de GNL Austrália Pacifico e as funções de operador nessa unidade de GNL.

A operação de desinvestimento da petrolífera norte-americana ocorre um ano depois da ConocoPhillips ter vendido à petrolífera timorense, Timor Gap, a sua participação de 30% no consórcio do Greater Sunrise, no mar de Timor.

A empresa mostrou satisfação pelo acordo de venda, no valor de 350 milhões de dólares, e reconhece “divergências” com o Governo sobre o modelo de exploração: Timor-Leste quer um gasoduto para o sul do país e a petrolífera queria usar o existente para Darwin.