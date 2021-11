Conhecimentos comportamentais na edição 2021 do programa “SER PRO” da Academia BAI

A Academia BAI realiza nos dias 16, 23 e 30 de Novembro a edição de 2021 do programa SER PRO em formato digital e presencial em Luanda, que contará com a presença de várias personalidades.

O programa tem como objectivo desenvolver competências comportamentais ao nível do contexto organizacional das empresas, valorizando o papel que estas desempenham na tomada de consciência de cada profissional sobre o seu valor e a interligação deste com a estratégia da empresa, interiorização da missão, assunção de compromisso e obtenção de resultados.

O mesmo visa dotar os formandos de conhecimentos comportamentais e técnicos para melhorar a sua performance profissional e o de apoiar as empresas na capacitação de profissionais de modo a aumentar a produtividade e qualidade do trabalho do seu capital humano.

Ainfluenciar para um pensamento de crescimento e de excelência, farão parte do certame distintas personalidades, com destaque parao Presidente do Conselho de Executivo (PCE) da Nossa Seguros, Alexandre Carreira, Irene Graça, Directorado Capital Humano do BAI, Maria João Escrevente, Directora RHUNITEL, Rui Gourgel, PCA RNTe Rui Mangueira (PCA do BFA).