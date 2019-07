Conheça o supermercado digital para comprar produtos do campo

Chama-se Kepya, que significa lavra na língua oficial umbundu, e é uma das principais inovações e atracções da Feira Internacional de Luanda.

É uma plataforma de comercialização de produtos do campo. Fornece informações sobre a disponibilidade e necessidade de produtos agrícolas e promove a rápida transacção dos mesmo através de um clique.

Dito de outro modo, é um aplicativo em que um indivíduo, chamado de agregador, normalmente residente no interior, vai junto dos agricultores recolher informações sobre produtos disponíveis e as respectivas quantidades. O agregador passa essa informação para o aplicativo onde as empresas de transporte têm acesso à informação e vão à busca dos produtos para os principais centros de consumo. Ou seja, empresas ou singulares com mais de uma viatura de carga e pretendam rentabilizá-las através do frete nas diferentes províncias.

O grande objectivo é evitar a deterioração dos produtos agrícolas na época de maiores colheitas. Os mentores do aplicativo também compram a produção para revender aos principais supermercados. É também um aplicativo que emprega essencialmente jovens que residem nas zonas rurais em busca de oportunidade de emprego.

Para garantir a sua fácil utilização e inclusão, a plataforma pode ser utilizada via portal web, chamada telefónica ou envio de mensagem de texto. Kepya é uma das principais inovações e atracções da Feira Internacional de Luanda que decorre desde ontem e prolongar-se-á até sábado.