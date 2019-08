Confiança de empresários alemães cai para 94,3 pontos em Agosto - Bundesbank

“As empresas voltaram a ficar muito menos satisfeitas com a actual situação dos negócios. O pessimismo em relação aos próximos meses também aumentou”, salienta Clemens Fuest, presidente do Ifo Institute em comunicado divulgado esta segunda-feira.

A divulgação do índice era especialmente aguardada pelos mercados, depois de na semana passada o banco central alemão, Bundesbank, ter projectado que a Alemanha poderia entrar em recessão técnica no próximo trimestre. Segundo os dados relativos a agosto, divulgados esta segunda-feira, o índice Ifo caiu 1,5 pontos percentuais dos 95,8 pontos registados em julho.

Na manufatura, a satisfação com a situação actual diminuiu novamente, enquanto as expectativas diminuíram ainda mais. “A última vez que empresas industriais demonstraram tal pessimismo foi no ano de crise de 2009”, recorda o Ifo Institute.

“Nenhum raio de luz foi visto em nenhuma das principais indústrias da Alemanha”, salienta. Nos serviços, o clima de negócios também se deteriorou e cresceu o cepticismo sobre o futuro a curto prazo.

A deterioração do ambiente económico na Alemanha fez disparar os alarmes sobre o início de uma nova recessão. I economista-chefe do ING Germany destaca que “a queda livre da economia alemã continua”.

“O índice Ifo de hoje marca outro ponto baixo e pode ser descrito com uma simples palavra: “horrível”. Num ano, a economia alemã fez uma reviravolta completa, infelizmente não para melhor, mas para pior”, referiu numa nota de research divulgada esta segunda-feira.