Conferência sobre sector mineiro acontece em Novembro

Numa promoção da empresa AME Trade Ltd, do Reino Unido, com o apoio institucional do Ministério dos Recursos Minerais e Petróleo, o evento visa atrair investimento nacional e estrangeiro e promover a visão do Governo de Angola sobre o Sector Mineiro e a sua economia em geral.

A iniciativa servirá ainda de plataforma para que Angola atraia parceiros para as etapas de prospecção e/ou exploração de minerais, promoção de projectos em toda a sua cadeia de produção mineral e apresentação de novas prioridades de investimento neste importante sector da economia nacional.

Durante 2 dias, serão realizadas conferências, exposição comercial e oportunidades de networking.