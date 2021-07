Concurso público para privatização de empreendimentos agro-industriais do PROPRIV aberto em 20 dias

O Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado, IGAPE, deu a conhecer que dentro de 20 (vinte) dias, a contar desde o dia 09 de Julho, será aberto o concurso público para a privatização dos empreendimentos agro-industriais, segundo uma nota divulgada.

A iniciativa surge no âmbito do Programa de Privatizações (PROPRIV), aprovado pelo Decreto Presidencial n.º 250/19, de 05 de Agosto e prevê privatizar Complexo Industrial do Dombe Grande; Complexo Industrial do Namibe; e Matadouro Modelar de Malange.

Segundo o documento o acto irá decorrer de forma virtual, através da plataforma de leilão electrónico do PROPRIV, por via de procedimentos de Concurso Público na modalidade de alienação de activos, sendo que os mesmos já estiveram no mercado, mas que não chegaram a ser adjudicados.

O IGAPE informa ainda que será emitida uma autorização especial para que os investidores possam visitar os empreendimentos que se encontram em várias partes do País, e os mesmos deverão indicar, por e-mail, os nomes dos representantes e suas empresas, bem como, o activo que pretendem visitar.