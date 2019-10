Concurso para 4º operador de telefonia móvel: Empresas interessadas podem apresentar candidaturas

Segundo um comunicado chegado a nossa redacção, o mesmo tem duas fases, sendo a primeira de Candidaturas, que neste caso vai até ao dia 8 de Novembro próximo para habilitação dos interessados. Já a segunda fase, será de submissão das Propostas dos candidatos qualificados, que se seguirá após a conclusão da primeira.

O documento informa ainda que a fase de Propostas será restrita aos candidatos que forem qualificados, após apreciação pela Comissão de Avaliação da sua conformidade com os requisitos do concurso.

Os candidatos qualificados, acrescenta a nota, serão convidados a apresentar as suas propostas técnicas e financeiras, dispondo de um prazo de 60 dias.

Entretanto, espera-se que no final do processo o País possa contar com um novo operador de comunicações electrónicas, com relevante capacidade financeira e tecnológica.

Sendo assim, a mesma poderá contribuir para a melhoria da concorrência no sector, com mais inovação tecnológica, mais qualidade de produtos e serviços e melhores preços, tudo em benefício dos cidadãos e da economia nacional.