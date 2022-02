Concorrência brasileira aprova venda da rede móvel da Oi

O tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Económica (CADE), órgão que fiscaliza a livre concorrência no Brasil, aprovou hoje a venda da rede móvel da operadora Oi às empresas de telefónica, Claro e TIM.

A venda dos activos da Oi as maiores empresas do sector de telecomunicações com operação no país sul-americano foi aprovada numa votação renhida que condicionou a negociação ao prévio cumprimento de medidas para garantir a livre concorrência e a entrada de novos operadores de telecomunicações no país.

O CADE aprovou o polémico processo numa votação com três votos a favor e três votos contra em que prevaleceu o chamado ‘voto de qualidade’ do presidente do conselho, Alexandre Cordeiro, que manifestou opinião favorável à negociação.

O julgamento ocorreu depois de o Ministério Público brasileiro ter pedido ao CADE que anulasse a venda dos activos de comunicações móveis do grupo Oi às concorrentes.

Num relatório endereçado ao CADE, o Ministério Público brasileiro propôs que fosse investigado se houve infracção por ‘gun jumping’, ou seja, por incumprimento da obrigação de notificar a operação de concentração ao órgão regulador antes de executá-la.

Ao longo da reunião que terminou com a aprovação da venda dos activos da Oi, o instrutor do processo, Luís Henrique Braido, também argumentou que a venda dos activos da Oi às suas três principais rivais criaria um ‘triopólio’ no Brasil, com três empresas com 98% do mercado de telefonia móvel no país.