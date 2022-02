Complexo Industrial Carrinho vai produzir 600 toneladas de ração animal em 24 horas

Uma nova unidade fabril do Complexo Industrial Carrinho (CIC), localizada em Benguela, propriedade do Grupo Carrinho, deu início, esta segunda-feira, de forma formal, à produção de 600 toneladas de ração animal, por dia, para bovinos, suínos, caprino, aves e peixes.

Inaugurada peloministro do Comércio e Indústria, Victor Fernandes, a fábrica vai produzir ração farinhada, granulada e migalhada, que é embalada em sacos de 30 kg, big bags de 100 kg ou a granel sob a marca Nutripec.

A unidade industrial criou 250 postos de trabalho e conta apenas três expatriados entre os quadros. Os trabalhadores estão distribuídos em três turnos, o que permite que a fábrica funcione 24/24 horas durante sete dias da semana.

O complexo de Benguela dispõe igualmente de uma linha férrea que está quase concluída e inclusive já foi alvo de ensaios no ano passado com o transporte de produtos para o parque industrial. A entrada em operação da infra-estrutura está prevista para este ano.

Findo o processo de construção da segunda fase, o Complexo Industrial Carrinho dispõe neste momento de 17 fábricas.

A terceira fase do complexo industrial, cuja primeira pedra foi lançada também ontem pelo ministro do Comércio e Indústria, Victor Fernandes, contempla a construção de uma refinaria de açúcar e outra de extracção de sementes oleaginosas.

Com equipamentos industriais ora inaugurados, o Grupo Carrinho Empreendimentos reafirma o seu compromisso em contribuir para a segurança alimentar no País e paulatinamente substituir as importações por intermédio do fomento da produção local.