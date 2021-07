Companhia turca negoceia frequências para Luanda

A Turkish Airlines, a companhia de bandeira da Turquia, está a negociar com o Ministério dos Transportes e outras autoridades angolanas, a realização de dois voos semanais entre Istambul e Luanda, anunciou esta quinta-feira, em Luanda, o director regional para África da transportadora.

Alp Yavuzeser disse, no final de um encontro com o presidente do Conselho de Administração da Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações de Angola (AIPEX), António Henriques da Silva, que as duas frequências representam a primeira fase dos negócios projectados pela companhia para Angola.



A ligação entre Luanda e Istambul constitui-se numa plataforma de conexão de Angola a 120 países, afirmou o director regional, sendo secundado por António Henriques da Silva a manifestar "apoio institucional” ao projecto da Turkish Airlines, ao mesmo tempo que prometeu o acompanhamento do processo.



De 2006 a 31 de Dezembro último, empresas turcas empregaram 22,55 milhões de USD em 16 projectos implantados em Luanda e Uíge nos domínios da indústria, comércio, educação e construção civil, permitindo a criação de 123 postos de trabalho, de acordo com dados da AIPEX.