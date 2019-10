Companhia aérea Binter anuncia expansão para novos destinos em África e Espanha

O executivo da Binter revelou após uma reunião com o presidente do governo das Ilhas Canárias, Ángel Víctor Torres (PSOE), que discutiu com o executivo canário questões relacionadas com a conectividade e os efeitos da falência do grupo de viagens britânico Thomas Cook, que provocou quebras nas vendas de passagens aéreas, ainda que a companhia já “tenha recuperado bastante e vá continuar a recuperar” desse impacto, disse Del Castillo, de acordo com a agência EFE.

O CEO da Binter disse ainda que em resposta ao próximo abandono do mercado de voos internos nas Ilhas Canárias por parte da sua concorrente Air Europa, a Binter está a planear “aumentar a frequência de voos entre ilhas, de acordo com a procura “e disponibilizará “mais ou menos aviões, consoante as necessidades”.

A Binter opera atualmente uma média de “185 voos diários entre as ilhas”, dos quais 35 há mais de três anos, detalhou.