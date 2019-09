Comércio entre o Brasil e a China em queda de Janeiro a Agosto

Os dados relativos às trocas comerciais entre o Brasil e a China de Janeiro a Agosto apontam para uma queda expressiva do seu valor ao longo do ano de 2019, escreveu a equipa redactorial da Comex-DF.

O comércio entre os dois países atingiu 93,13 mil milhões USD em 2018, segundo dados brasileiros (e 110 mil milhões USD segundo dados chineses), com exportações brasileiras no valor de 63,93 mil milhões USD e importações de produtos chineses no montante de 34,74 mil milhões USD, proporcionando um saldo positivo de 29,2 mil milhões USD favorável ao Brasil.

As exportações brasileiras para a China registaram uma queda de 2,28% de Janeiro a Agosto para 45 532 milhões USD e as importações de produtos chineses contraíram-se 2,26% para 23 736 milhões USD, fazendo com que o saldo comercial positivo favorável ao Brasil tenha caído para 17 796 milhões USD.