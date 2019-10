Coca-Cola investe 180 milhões euros e cria nova garrafa feita com lixo marinho

A estratégia de sustentabilidade da Coca-Cola promete acelerar os prazos para a remoção de plásticos e criar uma garrafa feita com lixo marinho. A empresa vai investir 180 milhões no desenvolvimento de embalagens sustentáveis. O novo projecto chama-se ‘Mares Circulares’ e tem como objectivo dar um novo propósito ao lixo marinho e promover uma maior intervenção em limpeza de costas, praias e fundos marinhos.

Como parte da nova estratégia sustentável, a Coca-Cola anunciou que todas as suas garrafas de plástico vão ser feitas de material 100% reciclável em 2025, na Europa, e em 2030, no mundo, o que significaria evitar o uso de mais de 20 mil toneladas de plástico virgem apenas em Espanha e Portugal.

O trabalho foi desenvolvido com a Ioniqa Technologies EIndorama Ventures e juntos conseguiram fabricar cerca de 300 garrafas utilizando 25% de plástico reciclado.

“Nosso objectivo é tornar obsoleto o termo plástico de uso único”, diz Tim Brett, presidente da Coca-Cola na Europa Ocidental. A maior empresa de bebidas do mundo comprometeu-se a remover todos os plásticos de suas embalagens de latas, tanto em suas embalagens quanto nos anéis que utiliza para agrupar seus recipientes e trocá-los por papelão.

A estratégia começará a ser implementada neste outono com seu formato minican, as latas de 220 mililitros, o que significará parar de usar 1.380 toneladas de plástico por ano na sua cadeia a partir de 2020, mas será estendido no próximo ano para o formato tradicional de 330 mililitros, começando com a sua fábrica em Barcelona, ​​a que mais produz em Espanha, para expandir gradualmente o processo para a restante cadeia.

Mais tarde, o rótulo e os anéis de garrafas plásticas de meio litro também serão removidos para eliminar mais de 11 mil toneladas de plástico por ano na Europa Ocidental, das quais 2.600 toneladas corresponderão à sua subsidiária ibérica.