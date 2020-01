Coalition compra startup portuguesa que ajudou a encontrar erro da Microsoft

A empresa de seguros informáticos Coalition comprou a startup BinaryEdge, uma empresa de cibersegurança criada pelos portugueses Tiago Henriques e Marco Silva. A aquisição, que foi divulgada esta semana, terá ficado concluída em outubro de 2019, mas os valores envolvidos não foram revelados.

A seguradora norte-americana anunciou que irá integrar a tecnologia da BinaryEdge à sua plataforma de (ciber)segurança, permitindo que os clientes façam mais rapidamente o mapeamento da superfície segurada e melhorem a monitorização da exposição a potenciais riscos em tempo real e, assim, possam corrigir essas vulnerabilidade.

“Embora as recentes violações de dados no Facebook, Capital One e Travelex dominem as notícias, as Pequenas e Médias Empresas (PME) são os alvos mais frequentes de ataques cibernéticos. Mais de 30 milhões de PME nos EUA estão online todos os dias e, no entanto, a maioria não tem as ferramentas para se proteger”, refere a Coalition, em comunicado.

A nova proprietária da BinaryEdge já está a utilizar a tecnologia de ‘rastreio’ na Internet que dá para monitorar de forma contínua as mais de 10 mil organizações que a escolheram a Coalition como companhia de seguros online.

“O paradigma de segurança está a mudar. Os hackers estão a movimentar-se mais rápido do que os profissionais de segurança mais sofisticados podem responder”, disse Tiago Henriques, CEO e fundador da BinaryEdge. “Nesse novo mundo, a precisão das informações de segurança e a velocidade da correcção são críticas e tão importantes quanto a manutenção de protocolos de segurança adequados em primeiro lugar”, explicou o gestor da empresa com sede fiscal na Suíça.