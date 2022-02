Clientes devem a EPAL mais de 103 mil milhões Kz

A dívida de clientes para com a Empresa Pública de Águas de Luanda (EPAL) nos últimos três meses de 2021 está estimada em mais de 103,4 mil milhões Kz.

O município de Luanda detém o maior volume de dívida com 40,2 mil milhões Kz e o sector de actividade doméstica apresenta o maior volume de dívida com 85,3 mil milhões.

No referido período, cobrou-se, no total, 2.710 milhões Kz, verificando-se um aumento de 3,0% comparativamente ao mesmo período do ano anterior. A maior cobrança registada foi no mês de Dezembro, representando 38% em relação ao valor global e a mais baixa no mês de Novembro com 30%.

O sector Doméstico representou 44% da receita global, Serviços 16%, seguindo Água Bruta e Indústria, com 11, respectivamente.

O relatório aponta que, no IV trimestre, registou-se uma cobrança de 59% em relação à facturação.

O Departamento Comercial Municipal de Belas possui a cobrança mais ajustada à facturação com 116%, seguido pelo Departamento de Negócios Empresariais com 100%. Em relação às lojas, destaca-se o Sequele com 122% cobrado em relação à facturação, seguido a do Nova Vida com 116 e Km-44 com 96%.

Relativamente ao cadastro, o processo consiste, inicialmente, na inserção de dados de identidade do potencial cliente no sistema para posterior acompanhamento, facturação e cobrança, caso se efective a ligação e se confirme o consumo de água potável.

Nesse sentido, totalizaram 525.776 clientes na base de dados, observando-se um aumento de 2,0% em relação ao período homólogo.

Para um atendimento mais eficaz, a empresa criou um serviço integrado mais próximo do cidadão para a prestação dos serviços comerciais e técnicos, tendo fixada a direcção comercial pelos nove (9) municípios de Luanda um total de 19 lojas comerciais e 18 postos de cobrança.