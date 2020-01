Clientes da Angola Telecom acumulam dívida de 299 milhões de kwanzas

Segundo o director desta empresa pública no Huambo, Adriano José Muteka Muholo, referindo que, neste momento, a instituição está a negociar com os clientes, de modo a reaver os valores em falta desde 2003, por altura da digitalização dos serviços centrais.

Adriano José Muteka Muholo informou que maior parte das empresas privadas que contraíram a dívida desde 2013 já não existem, mas para eliminá-la do sistema é necessário que o Ministério das Finanças a considere vencida, por ser o órgão responsável em decretar falência dos contribuintes.

O responsável disse que uma nova actualização deverá ser feita no final do primeiro semestre deste ano, para se ter a real situação das empresas privadas, visto que muitas delas estão encerradas por incapacidade financeira, enquanto no caso das públicas as negociações continuam, de forma amigável, tal como os particulares.

Esclareceu que o processo de cobrança tem sido feito mediante a notificação por cartas de cobrança, no sentido de amortizarem, de forma faseada, as suas dívidas acumuladas, para que empresa consiga reaver os valores em falta, sobretudo agora com a entrada em vigor do Imposto sobre o Valor Acrescentando, em Outubro do ano transacto.