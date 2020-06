Cirque Du Soleil lança plataforma de conteúdos online

A Cirque Connect é uma nova plataforma online do Cirque du Soleil onde é possível assistir gratuitamente aos espectáculos desta companhia de circo.

Os vídeos estão disponíveis no YouTube e têm a duração de uma hora com as compilações dos melhores momentos de vários espectáculos.

Estão também disponíveis tutoriais de vídeos de maquilhagem, juntamente com outros conteúdos que ensinam os mais pequenos a fazer, por exemplo, malabarismo.

Através do YouTube VR e com o uso dos Óculos de Realidade Virtual, é possível entrar em palco para ver de perto as acrobacias mais espectaculares, escolher as bandas sonoras dos espectáculos, assistir os programas de treino dos artistas e também aprender alguns exercícios que podem ser praticados em casa, segundo informa o site Super Toast.