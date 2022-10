Cinco Sentidos investe dois mil milhões Kz na importação de bebidas

A empresa Cinco Sentidos, representante oficial de várias marcas, importadora e também distribuidora de bebidas alcoólicas internacionais, investiu até Outubro deste ano, dois mil milhões Kz na aquisição de bebidas, revelou Paulo Camacho director-geral da firma em declarações ao Mercado.

De acordo com o responsável, que falou em exclusivo ao Mercado, o volume de importação equivale a 250 mil caixas, o que poderá subir para 350 mil até o final de 2022. Representante oficial de marcas como vinhos, champanhe e diferentes bebidas espirituosas, o responsável destaca que a nível da capital do País a empresa possui uma capacidade de expedição na ordem das 10 mil caixas diárias, tendo como principais clientes empresas do sector de distribuição a grosso, retalho, hotéis, restaurantes, bares e discotecas.

Em 2021, a empresa obteve um volume de vendas na ordem dos 6 mil milhões Kz. Segundo Paulo Camacho 2015 foi o melhor ano da empresa, onde alcançou um volume de vendas de cerca de 700 mil caixas.

Frisa ainda que a empresa se encontra em fase de expansão e está presente em três províncias, nomeadamente Luanda, Huíla e Benguela, com filiais nas respectivas capitais. Hoje, a “Cinco Sentidos - Premium Wines & Spirits” possui, de acordo com Paulo Camacho, uma logística dimensionada no Centro da cidade de Luanda com armazéns próprios, com mais de 3 000 m2 e uma frota de automóveis versáteis, que lhes permite fazer entregas em todo o território nacional.

Segundo aquele responsável, a Cinco Sentidos tem parcerias com empresas produtoras de vinhos, champanhes, conhaques, vermutes, cachaças, licores, brandies, vodkas, tequilas, gins, whiskies, bourbons e outras bebidas de reconhecida notoriedade internacional em países como Portugal, Brasil, França, Itália, Hungria e Holanda. “O leque de casas representadas resulta de uma selecção criteriosa e rigorosa de produtores por cada região geográfica e vinícola, que possuem um conjunto de marcas de excepcional qualidade, valor e prestígio”, disse.

O objectivo para os próximos anos, diz, é aumentar o portfólio e investir em infra-estruturas próprias. Perto de 100 colaboradores asseguram o funcionamento da empresa, distribuídos pelos departamentos administrativos, financeiro, operacional, logístico, comercial e marketing, com maior empenho nos últimos dois anos.

Quanto à avaliação do mercado no sector da distribuição de bebidas, Paulo Camacho, afirma que tem potencial e tem vindo a crescer cada vez mais. Afirma ainda que a empresa tem registado, nos últimos anos, um crescimento assinalável desde o seu nascimento, tornando-se líder de mercado em apenas três anos no sector de vinhos e bebidas espirituosas de qualidade.