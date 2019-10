Cinco biliões de dólares para oleoduto de petróleo Angola/Zâmbia

Esta informação foi avançada , em Luanda, pelo embaixador da República da Zâmbia em Angola, Lawrence Chalungumana, na cerimónia de celebração do 55º aniversário de independência do seu país, que hoje (24) se assinala, tendo destacado que as obras irão começar a partir da refinaria do Porto do Lobito até a Zâmbia.

Segundo o diplomata, este projecto criado pelos governos angolano e zambiano terá a duração de cinco anos e estará a cargo da empresa zambiana Baseli Balisel resources (BBLR) e da angolana Sonangol.

“A finalização destes trabalhos irá facilitar também a construção de estradas e linhas ferroviárias para ligar os países vizinhos”, disse.

Laurence Chalungumana reiterou também que além deste projecto, a Unitel está a lançar na República da Zâmbia um projecto de telecomunicações móveis no valor de 350 milhões de dólares (157.8 mil milhões de kwanzas).

De acordo com o embaixador, as relações bilaterais entre Angola e a Zâmbia continuam a crescer, referindo que a Comissão Conjunta Permanente de Defesa e Segurança dos dois países se reuniu em 2018 e a 32ª sessão está programada para ser realizada em Novembro deste ano.