Chocolates nacionais Casa Grande fecham acordo com a Amazon

“A Whole Foods incorpora e representa todos os princípios que preconizamos para os Chocolates Casa Grande, nomeadamente a sustentabilidade ambiental e social. Temos a certificação UTZ, temos um programa que combate a escravatura infantil, o cacau utilizado no processo de fabrico respeita as pessoas e não utilizamos óleo de palma nem aromas. Os nossos chocolates são um produto clean label. Procuramos parceiros que tenham os mesmos valores de um planeta mais sustentável e com alimentos mais naturais”, destaca João Pinho Vítor, business director da Fábrica de Chocolates Casa Grande.

Depois da recente entrada nos supermercados Central Market, no estado do Texas, este acordo, agora celebrado com a Whole Foods, permite à marca estar presente nos estados de Nova Iorque e de Boston. “Estamos entusiasmados com estes acordos recentemente celebrados nos EUA, sentimos que existe um reconhecimento grande e que as nossas marcas acrescentam valor no sortido dos nossos clientes. Em boa verdade é fácil de explicar porque somos diferentes e são estes parceiros que estão dispostos a ter produtos com mais valor para os seus consumidores, cada vez mais exigentes e ávidos de marcas diferentes. Atualmente estamos a fechar mais acordos internacionais que em breve estarão concluídos e que dele daremos nota oportunamente”, refere João Pinho Vítor.

Adquirida em 2016 pela Amazon, a Whole Foods aposta na agricultura sustentável e na alimentação saudável. O objetivo da cadeia de supermercados passa por vender produtos frescos, orgânicos e que não incluam ingredientes artificiais, procurando apostar na qualidade e minimizar os impactos ambientais.

Fundada em 2009, em Vila Nova de Famalicão, a Fábrica de Chocolates Casa Grande tem actualmente duas marcas – a premium Casa Grande e a Trendy Not Guilty – The Right Way – e produz chocolates para incorporação noutros produtos alimentares para outras indústrias portuguesas e estrangeiras.