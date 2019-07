China: Vendas de automóveis recuperam e sobem 4,9% em junho

Segundo Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis atribuiu o aumento a grandes descontos oferecidos pelas concessionárias.

Os vendedores reduziram os veículos armazenados e que não cumprem com as novas e mais rígidas regulações sobre emissão de poluentes, que entraram em vigor em grande parte do país, no início do mês.

A Associação destaca também a subida de 24,9% das vendas de veículos de luxo, em junho, e de veículos eléctricos, que venderam quase o dobro, em termos homólogos.

No entanto, apesar do optimismo temporário, o sector alerta que, em julho - baixa temporada na China -, as vendas poderão cair devido à recuperação dos preços, após agressivas promoções nos dois meses anteriores.