China suspende compras de carne de porco a matadouro canadiano

A agência noticiosa oficial Xinhua informou que as autoridades alfandegárias da cidade de Nanjing, no leste do país, encontraram vestígios de ractopamina, um aditivo alimentar proibido em muitos países, na carne de porco da firma Frigo Royal.

A mesma fonte avançou que a China suspenderá as importações oriundas da empresa e deixará de aceitar os certificados de qualidade emitidos pelo veterinário daquele matadouro.

Nos últimos meses, a China suspendeu as licenças de importação de outros dois matadouros canadianos e suspendeu todas as novas compras de sementes de canola oriundas daquele país.

A decisão surgiu após a detenção no Canadá da directora financeira do grupo chinês das telecomunicações Huawei, Meng Wanzhou.

Meng foi detida a pedido dos Estados Unidos, por suspeita de que a Huawei tenha exportado produtos de origem norte-americana para o Irão e outros países visados pelas sanções de Washington, violando as suas leis.