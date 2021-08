China planeia impor restrições a IPO de tecnológicas nos EUA

A China terá planos para a criação de novas regras que, em última instância, poderão impedir as tecnologias com um elevado número de dados pessoais de avançaram para ofertas públicas iniciais (IPO) no mercado norte-americano.

A informação é avançada esta sexta-feira pelo Wall Street Journal (WSJ), que cita fontes com conhecimento destes planos que, em última instância, poderão cortar as asas às ambições de algumas tecnológicas do país.

Nas últimas semanas, o regulador chinês já terá avançado a algumas empresas e investidores que estas regras pretendem impedir a entrada na bolsa dos EUA de empresas com uma grande quantidade de dados dos utilizadores.

No caso de empresas com dados menos sensíveis, escreve o WSJ, como é o caso da indústria farmacêutica, a vida também não está facilitada: existe uma elevada probabilidade de terem de receber aprovação da China para poder avançar com os planos.

Na lógica das autoridades da China, as empresas ligadas aos sectores da Internet, telecomunicações e educação são particularmente sensíveis devido a questões políticas e de segurança, aponta o WSJ.

As alterações são estudadas depois de a plataforma de mobilidade Didi, que rivaliza com a Uber, se ter estreado em Wall Street no início de Julho. O facto de a empresa ter escolhido os Estados Unidos para esta operação não agradou aos reguladores de Pequim.

A Didi captou um investimento inicial 4,4 mil milhões USD na entrada na bolsa norte-americana, naquele que foi o maior IPO de uma empresa chinesa desde 2014, com a gigante Alibaba.