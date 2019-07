China e Portugal lideram investimento externo em Angola

“E depois há dois países: a China com 15 projectos de investimento privado com um valor de 175 milhões de dólares (162 milhões de euros), segue-se Portugal com 12 projectos de investimento com um valor de 5,8 milhões de dólares” (4,6 milhões de euros), disse, hoje, em Luanda.

Durante a cerimónia de apresentação do projecto do Centro Político Administrativo de Luanda fez saber que com a entrada em vigor da Lei do Investimento Privado, 26 de junho de 2018, os sectores da indústria, comércio, serviços e agricultura “estão no topo dos investimentos”.

Dos 155 projectos registados, 38 estão a funcionar, tendo sido já arrecadados cerca de 778 milhões de dólares (693 milhões de euros).

De acordo com o titular da pasta, países africanos como Eritreia, Quénia, Moçambique, Uganda, Namíbia, Burundi, Madagáscar e Etiópia já manifestaram interesse de investir em Angola.