China condena banqueiro à morte por desviar 99 milhões de euros

Jian Xiyun, ex-presidente do Hengfeng Bank, um pequeno banco regional da China, foi condenado à morte por um crime de peculato, depois de ter desviado 99 milhões de euros, segundo conta o jornal “Expansión” esta sexta-feira, 27 de dezembro.

O Hengfeng Bank teve que ser resgatado neste verão pelo governo chinês, sendo que a execução da sentença estará suspensa por dois anos, após o qual a pena máxima é normalmente comutada para prisão perpétua.

O banqueiro, acusado de desviar cerca de 110 milhões de dólares (99 milhões de euros), também foi condenado pelo Tribunal Popular Intermédio de Yantai pela destruição ilegal de documentos financeiros.

O Hengfeng Bank é o maior dos três bancos regionais resgatados por Pequim em 2019, com activos no valor de 180 milhões de euros. Além desta entidade, o governo chinês interveio também nas entidades bancárias do Baoshang Bank e Bank of Jinzhou.

Os resgates destes bancos regionais levantaram preocupações entre os investidores sobre a fragilidade do sistema bancário chinês, especialmente enquanto Pequim tenta conter os mecanismos de financiamento de alto risco que foram usados ​​por estas entidades e pelo sector privado.