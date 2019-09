China coloca no mercado reservas de carne suína para travar preço na véspera do Dia Nacional

O preço da carne de porco, parte essencial da cozinha chinesa, subiu quase 50% em agosto passado, em termos homólogos, devido a um surto devastador da peste suína africana, que resultou no abate de mais de um milhão de porcos, segundo dados oficiais.

A agência do Governo que administra as reservas nacionais de carne de porco congelada anunciou que vai colocar 10.000 toneladas no mercado.

Aquela quantidade equivale a menos de 0,2% do consumo mensal no país, o que sugere que o anúncio visa mostrar a determinação de Pequim em combater o aumento do preço, ao invés de aumentar realmente a oferta no mercado.

Dizer que a China produz e consome dois terços da carne de porco no mundo.