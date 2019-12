China ameaça Alemanha caso haja retaliações à Huawei

O embaixador chinês na Alemanha ameaçou Berlim com retaliações caso a Huawei seja excluída como fornecedor de equipamentos de internet wireless 5G, recordando os milhões de veículos alemães vendidos na China, pode ler-se este domingo no Bloomberg.

“Se a Alemanha tomar uma decisão que conduza à exclusão da Huawei do mercado germânico, vão haver consequências”, realçou o embaixador Wu Ken este sábado, no evento Handelsblatt. “O Governo chinês não vai manter-se quieto”.

Os comentários do embaixador surgem na sequência de notícias que revelam uma crescente resistência contra a Huawei na coligação de Governo liderada por Angela Merkel.

A Bloomberg conta que, apesar da legislação germânica não explicitar a Huawei, estas leis estarão à medida da companhia chinesa e surge na sequência de meses de debate em torno do debate à volta da segurança do 5G. A Huawei tem-se desdobrado a negar as alegações de que os seus equipamentos tenham potencial de espionagem e sabotagem.

Peter Altmaier, ministro da Economia, avisou este domingo que o executivo não vai virar-se contra empresas mas existe um compromisso para que todos os equipamentos usados na Alemanha cumpram os requisitos de segurança”.

O embaixador chinês na Alemanha fez uma comparação no mínimo curiosa, comparando carros com equipamentos 5G: “Um dia, podemos alegar que os carros alemães já não são seguros só porque já temos capacidade para construir os nossos próprios carros? Não, isso seria protecionismo puro”. Em 2018, os fabricantes de automóveis alemães venderam 28 milhões de carros para a China.