CFL mantém inalterados preços do comboio

De acordo com o director do gabinete de Comunicação e Imagem do CFL, Augusto Osório, que falava hoje à Televisão Pública de Angola (TPA), o bilhete de terceira classe que passaria de 60 Kz se mantém a 30 Kz, o de 2ª classe que custaria 210 Kz continua a 200 Kz, e a de primeira classe mantém-se a 500 Kz.

“Houve precipitação na implementação da medida, atendendo ao facto de que alguns procedimentos não tinham sido observados”, explicou o responsável.

Augusto Osório prometeu, caso seja comprovado, que alguns passageiros tenham adquirido bilhetes com base na tarifa ajustada, poderão beneficiar de reembolso.