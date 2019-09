Cervejeiras distribuem dividendos de 1 milhão USD por ano

“Espero não estar a cometer nenhuma inconfidência, mas 1% do capital social da Cuca, Eka ou Nocal pode representar distribuição de dividendos na ordem de 1 milhão USD por ano”, avançou Patrício Bicudo Vilar, PCE da BODIVA, quando falava no Seminário Metodológico sobre o Programa de Privatizações.

Patrício Bicudo Vilar avançou este dado para explicar os critérios que nortearam a selecção das empresas em que o Estado participa a serem privatizadas via concurso público e via dispersão em bolsa.

Explicou que o critério para a privatização levou em consideração o peso da empresa no Produto Interno Bruto e o Relatório e Contas de cada uma foi determinante para avaliar as empresas a serem privatizadas em bolsa.

A análise determinou que há empresas que são apenas activos, uma vez que não contam com nenhum histórico ao nível do relato financeiro. Os activos nestas condições, disse Patrício Vilar, serão privatizados via concurso público. Já as empresas com relato financeiro e que apresentaram bons indicadores nos últimos três anos serão privatizados em bolsa. Assim, das 32 empresas de referência, apenas 16 serão privatizadas através da dispersão do capital em bolsa.

O Seminário Metodológico, que arrancou hoje e termina amanhã, 20 de Setembro, em Luanda, é promovido pela Comissão Interministerial para a implementação do Propriv e reúne membros do Governo ligados ao programa, empresas, investidores, sector financeiro, consultores, entre outros.