Cervejeira são-tomense Rosema “volta definitivamente” para os irmãos Monteiro

“Só há uma consequência a extrair-se deste acórdão: é que a fábrica desta vez e definitivamente volta para os irmãos Monteiro, que são os seus donos e legítimos proprietários”, afirmou Celiza de Deus Lima, em declarações à Lusa.

O Tribunal Constitucional (TC) decidiu na quinta-feira considerar “inconstitucional a interpretação normativa” que o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) fez do Código do Processo Civil ao admitir um recurso extraordinário de revisão fora do prazo interposto pelo Ministério Público em 2017, quando a decisão era de 2011.

“Do ponto de vista prático, nós consideramos que esta decisão faz reverter a actual situação. Temos de repristinar tudo o que ocorreu à situação que existia no momento em que o Supremo Tribunal de Justiça decidiu, naquele acórdão tão polémico, que considerámos ilegal e inconstitucional, o que veio a provar-se com esta decisão” do TC, disse, acrescentando: “A situação anterior era de que os irmãos [Domingos ‘Nino’ e António] Monteiro tinham a posse e eram os legítimos donos da fábrica”.

Segundo a advogada, o Tribunal Constitucional considerou que a revisão do recurso, que tinha sido autorizada pelo STJ, passados tantos anos, “põe em causa o princípio de Estado de Direito na sua máxima amplitude, nomeadamente a segurança jurídica e a imutabilidade do trânsito em julgado”.

A decisão do TC, emitida na quinta-feira e conhecida no dia seguinte, surgiu cerca de 15 dias depois o tribunal de Lembá – distrito onde se sedia a fábrica da Rosema – ter decidido devolver a fábrica ao angolano Mello Xavier, que entretanto já tomou posse da empresa.