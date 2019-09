Cervejeira EKA regista queda de 40% da produção

Marc Mayer director geral da Cervejeira EKA, disse que a empresa optou em manter operacional apenas a segunda linha de produção com capacidade de 35 mil litros/hora em virtude da manutenção desta absorver custos mais reduzidos e contar sempre com matéria-prima disponível no mercado.

Segundo o responsável, o empreendimento clama por um investimento avaliado em 200 milhões Kz, mas que tarda em ser executado porque a empresa está a viver uma situação financeira que exige ponderação.

Em consequência da quebra no volume de produção, cujos prejuízos financeiros o responsável omitiu, quatro equipas que compreendem um total de 45 trabalhadores serão despedidos de forma amigável, por via da cessação dos contratos firmados por tempo limitado.

“Enfrentamos um momento económico menos bom, por isso estamos numa fase de despedimento gradual, a medida em que os contratos com os trabalhadores eventuais vão atingindo o fim dos prazos acordados, mas sem descartar a possibilidade de actualizações em caso de melhorias do mercado de venda e de consumo”, frisou Marc Mayer.

Até ao período de desactivação da primeira linha de produção, a fábrica EKA funcionava com 197 trabalhadores, entre administrativos e operários, um número que se pretende reduzir para 150.

A África do Sul e a Tailândia são os principais fornecedores da matéria-prima, no caso concreto do milho e o arroz, com custos altos.

Inaugurada em 1972, a empresa EKA beneficiou de um investimento de 30 milhões de dólares, em 2008, que permitiu a modernização da unidade fabril através da instalação de uma segunda linha de enchimento com sistema moderno e automatizado.