Cepsa factura 498 milhões até Setembro graças ao aumento do petróleo e à maior procura de combustíveis

A companhia Espanhola de Petróleos, Cepsa obteve um lucro líquido de 498 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, graças à subida do preço do petróleo bruto e à melhoria da produção e das margens.

Segundo divulgou hoje o El País, a empresa deixa para trás o prejuízo de 810 milhões de euros registados no mesmo período do ano anterior. A empresa de origem espanhola reduziu investimentos em um terço nos primeiros nove meses de 2021, para 310 milhões.

Se em 2020 os resultados da Cepsa foram afectados pela deterioração dos activos em decorrência da pandemia, a queda do preço do petróleo bruto e a queda drástica da demanda por combustíveis, os quadros mudaram completamente entre Janeiro e Setembro deste ano: o consumo de combustível recuperou-se fortemente e o Brent, a referência europeia do petróleo, atingiu níveis sem precedentes em mais de oito anos.

O lucro operacional bruto (Ebitda) cifrou-se em 1.346 milhões de euros até Setembro, 48% mais que no mesmo período de 2020, quando foi de 910 milhões. A melhoria foi especialmente significativa na área de Exploração e Produção, onde a Cepsa obteve quase metade do seu Ebitda: 615 milhões, 83% mais, graças à subida do preço do petróleo bruto e, em menor medida, a um ligeiro aumento da produção e contenção de custos notável.