CEO do maior banco da Europa

Noel Paul Quinn é presidente da Comissão Executiva (CEO) do Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), maior banco da Europa e sexto do mundo, sedeado em Londres, Reino Unido, fundado em Hong Kong por Thomas Sutherlander, a 3 de Março de 1865. Torna-se no principal executivo desta instituição bancária em Março de 2020.

Antes de chegar à presidência da Comissão Executiva, era (desde Dezembro de 2015) presidente executivo da divisão global da Banca Comercial do HSBC. No ano seguinte (Setembro de 2016), é designado Director-geral do Grupo, mas antes (2011 - 2015) ocupara o cargo de Chefe Regional da Banca Comercial da Asia-Pacífico, em Hong Kong.

Noel Quinn passa a fazer parte do HSBC em 1992, face à aquisição do Midland Bank, subsidiária do Forward Trust Group, onde trabalhava desde 1987. Na nova instituição, lidera as aquisições da Swan National Motor Finance; Evershot Leasing Ltd, tornando-se director-geral de cada uma das sociedades adquiridas pelo maior banco da Europa.

Licenciado em contabilidade pela Universidade de Birmingham (Reino Unido), foi ainda Chefe de Finanças Especializadas e de Capitais Próprios na HSBC, Director de Estratégia & Desenvolvimento da HSBC Insurence Services North America, Head of Commercial Finance Europe e Head of Commercial Banking UK, de 2008 – 2011.